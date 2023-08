Stand: 28.08.2023 08:44 Uhr Mehr als 320.000 Besucher bei Gamescom in Köln

Die Video- und Computerspielmesse Gamescom hat in diesem Jahr rund 320.000 Besucherinnen und Besucher aus 100 Ländern verzeichnet. Die Zahl der Fachbesucher stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent auf über 31.000, wie die Koelnmesse am Sonntag zum Ende des fünftägigen Szenetreffens der Games-Branche mitteilte. 50 Prozent reisten demnach aus dem Ausland nach Köln an, mehr als zwei Drittel der Personen nutzten die digitale Plattform gamescom biz. Hinzu kämen Millionen Menschen weltweit, die das Showprogramm der Gamescom online verfolgten. Von Mittwoch bis Samstagabend seien über 180 Millionen Zugriffe gezählt worden. Über 20 Millionen davon entfielen den Angaben zufolge allein auf die Eröffnungsshow am Mittwoch.