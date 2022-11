Stand: 17.11.2022 11:38 Uhr Mehr Menschen in Kinos bei Braunschweiger Filmfest

Das diesjährige Braunschweig Internationale Film Festival hat nach Angaben der Initiatoren rund 20.000 Besucherinnen und Besucher in die Kinosäle gelockt. Damit seien im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich mehr Menschen in die Kinos gekommen, sagte der Vorsitzende Thorsten Rinke. Bei dem Filmfest wurden in der vergangenen Woche rund 246 Filme gezeigt. Mit einem Filmpreis wurde die Schauspielerin Senta Berger geehrt. Generell sei festzustellen, dass die Menschen wieder in die Spielstätten strömten, sagte Rinke. Zukünftig will das Filmfest auch ganzjährig mit Kooperationen und Formaten stärker im Stadtleben sichtbar sein und auch neue Zielgruppen ansprechen. Das 37. Festival findet vom 6. bis zum 12. November 2023 statt. | 13.11.2022 | 19:30 | NDR Kultur