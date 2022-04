Mehmet Daimagüler: "Meine Rolle ist zu koordinieren" Stand: 08.04.2022 12:59 Uhr Am 1. Mai nimmt der deutsche Rechtsanwalt, Kolumnist und Buchautor Mehmet Daimagüler seine Arbeit als erster Antiziganismus-Beauftragter auf. Er erzählt am heutigen Welttag der Roma, was ihn an Aufgaben erwarten. Beitrag anhören 5 Min

Mehmet Daimagüler wird ab dem 1. Mai der Beauftragter der Bundesregierung für Antiziganismus. Am 8. April ist internationaler Tag der Roma, und mit diesem Tag soll auf die Situation der Roma, insbesondere die Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam gemacht werden, zugleich aber auch die Kultur dieser ethnischen Minderheit gefeiert werden.

Daimagüler wird der erste Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. Das ist ein ganz klares Signal gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Anfeindungen von Sinti und Roma. Viele kennen Mehmet Daimagüler als Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess. Noch hat er sein Amt als Bundesbeauftragter nicht angetreten. Zum Welttag der Roma hat NDR Kultur Moderator Philipp Schmidt mit ihm gesprochen.

Was bedeutet so ein Welttag Welttag der Roma überhaupt?

Mehmet Daimagüler: Wenn Gedenktage in einem gesellschaftlichen und politischen Vakuum stattfinden, sind solche Tage dazu verurteilt, einfach nur Ersatzhandlungen zu sein. Wir müssten es hinkriegen, dass wir auf der einen Seite einen Blick auf die Gesellschaft haben, auf die Situation von Sinti und Roma und auf der anderen Seite überlegen, wie wir beispielsweise umgegangen sind und umgehen mit den Folgen des Völkermords an Sinti und Roma.

Wir haben auf der einen Seite eine große Mehrheit innerhalb der Minderheit, die vollkommen unauffällig Teil der Gesellschaft ist. Und diese Unauffälligkeit ist aus meiner Warte nicht unbedingt positiv zu betrachten. Viele Menschen verheimlichen ihre Identität. Sie müssen ihre Zugehörigkeit zur Minderheit in ihrer Umwelt verheimlichen, weil sie sonst negative Folgen zu befürchten haben. Das ist nicht einfach nur so abstrakt dahergesagt. Ich habe als Anwalt Menschen vertreten, die am Arbeitsplatz zum Beispiel als Angehörige der Minderheit "geoutet" wurden, und anschließend massive Diskriminierungserfahrungen machen mussten - durch Kolleginnen und Kollegen. Das unter den Augen der Geschäftsleitung, und das ist ein Teil der problematischen Realitäten, in der wir leben. Und in diesem Kontext ist dann die Berufung eines Bundesbeauftragte nur ein erster Schritt. Ein Schritt, der ehrlich gesagt schon vor 30 oder 40 Jahren hätte stattfinden müssen.

Gibt es einen gesellschaftlichen Unterschied, welchen Beruf jemand hat. Also zwischen einem Geiger oder einem Gitarristen und einem, der in der Fabrik am Band steht?

Daimagüler: Wir haben natürlich einen großen Beitrag von Tina Lohmann in die Kunst und Kultur und Musik. Dann haben wir auf der einen Seite die Wertschätzung der musikalischen Leistungen der musikalischen Güte. Aber die findet in einem sehr umgrenzten Bereich im Konzertsaal statt. Sobald die Betroffenen auf der Straße sind, sind sie dem ausgesetzt, dem alle anderen auch ausgesetzt sind, wenn sie als Angehörige der Minderheit erkennbar bleiben. Ich glaube, dass in diesem Punkt wichtiger als der eigene soziale Status, die Fremdzuschreibung ist. Die Fremdzuschreibung als nicht wirklich zur Gesellschaft gehörend, mit negativen Merkmalen und negativen Gruppenzuschreibungen.

Es gibt auch Stimmen unter den Roma, die es lieber sähen, wenn Sie selbst Rom wären. Können Sie das nachvollziehen, dass manche in dieser Gruppe sich nicht von außen repräsentieren lassen möchten?

Daimagüler: Absolut. Das war mein erster Gedanke, als ich in diesem Kontext angesprochen wurde. Nun gibt es für beides Vor- und Nachteile. Der Vorteil wäre, dass ich unmöglich mich hineinversetzen kann in einen Angehörigen der Minderheit. Ich kann mich diesem Gefühl annähern, ich kann mir Mühe geben, das verstehen. Aber während Liebe und Freude ziemlich universell sind, ist der Schmerz, den ein Mensch fährt, sehr individuell.

Ein Nachteil, wenn das jemand aus der Community machen würde, wäre sicherlich, dass da der Eindruck entstehen könnte, "na ja, das ist ein Job für jemand aus der Community, der bitteschön die Probleme angehen soll, die die Kommune so hat". Sozusagen ein Export der Situation und die Verantwortlichmachung der Minderheit selber, sich darum zu kümmern, anstatt zu sagen, "wir als Mehrheitsgesellschaft sind dafür verantwortlich". Was die Rolle angeht, es muss auch verstanden werden, dass ich nicht der Repräsentant der Community bin. Wir haben Gott sei Dank eine ganz vielfältige Landschaft selbst vertretener Organisationen. Meine Rolle ist zu koordinieren, und meine Rolle ist auch, diesen Hilfsorganisationen zu helfen, Gehör zu finden.

Sie haben Ihre Arbeit noch nicht offiziell begonnen. Mit welchen Gefühlen schauen Sie in die Zukunft?

Daimagüler: Ganz persönlich mache ich mir ein bisschen in die Hose (lacht). Ich weiß, das klingt ein bisschen flapsig. Aber ich habe mein Leben lang in der Privatwirtschaft gearbeitet, und ich habe noch nie hauptberuflich im politischen Kontext gearbeitet. Das ist etwas Neues. Ich freue mich auf den Austausch mit der Community selber. Ich bin mir sicher, da ist ja sehr viel Initiative und viel Wissen im Spiel, was bislang noch nicht die Geltung erfahren hat, die es nicht nur braucht, sondern auch verdient.

Das Gespräch führte Philipp Schmid, NDR Kultur.

