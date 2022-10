Stand: 03.10.2022 11:50 Uhr Medizin-Nobelpreis an Schweden Svante Pääbo

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Pääbo erhalte die Auszeichnung "für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorbener Homininen und die menschliche Evolution". Der Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig gilt als Begründer der Paläogenetik. So sequenzierte er als erster Forscher das Neandertaler-Genom.

| Sendebezug | 03.10.2022 12:00 | NDR Kultur