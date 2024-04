Stand: 28.04.2024 15:51 Uhr Medienkünstlerin Moraru bei European Media Art Festival ausgezeichnet

Monica Maria Moraru ist mit dem EMAF Award des European Media Art Festivals in Osnabrück ausgezeichnet worden. Nach Ansicht der Jury sei ihre Arbeit herausragend. Sie wurde für ihren experimentellen Film "I Am Also Part of the Three Turns" mit dem mit 3.000 Euro dotierten Preis geehrt, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Der Film zeichnet auf Grundlage mündlicher Überlieferungen die Auswirkungen eines Erdbebens in Bukarest und einer zeitgleichen Überschwemmung in der rumänischen Kleinstadt Buzau nach.