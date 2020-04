Stand: 24.04.2020 13:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mecklenburgisches Staatstheater: Tietje geht nach Bremerhaven von Axel Seitz

Der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, Lars Tietje, wechselt nach Bremerhaven. Mit der Spielzeit 2021/22 übernimmt der 52-Jährige die Intendanz des dortigen Stadttheaters. Am Freitag wurde Lars Tietje in Bremerhaven bereits als künftiger Theaterintendant vorgestellt. Er löst Ulrich Mokrusch ab, der mit Beginn der Spielzeit 2021/22 das Stadttheater Osnabrück übernimmt. Bis dahin leitet Ulrich Mokrusch noch das Vier-Sparten-Haus in Bremerhaven und Lars Tietje das Mecklenburgische Staatstheater.

Kritik an Tietjes Führungsstil

In Schwerin hatte Tietje seine Arbeit 2016 aufgenommen, seither ist er Generalintendant und Geschäftsführer. Während seiner Amtszeit stand er des Öfteren wegen seines Führungsstils in der Kritik, vor allem Theatermitarbeiter hatten sich auch öffentlich gegen den Intendanten ausgesprochen. Im vergangenen Juli hatte Tietje dann erklärt, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Kultusministerin Bettina Martin sagte damals dem NDR, dass es eine schwierige Situation am Theater gebe und das Haus zur Ruhe kommen müsse. Deswegen war sie für eine Veränderung. Diese habe sie gemeinsam mit Lars Tietje getroffen.

Staatstheater soll Doppelspitze bekommen

Bis Anfang März 2020 konnten sich Interessenten bewerben - sowohl für den Posten des Intendanten als auch für den Posten des kaufmännischen Geschäftsführers: Künftig wird es eine Doppelspitze am Mecklenburgischen Staatstheater geben. Wie das Ministerium auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mitteilte, läuft das Auswahlverfahren derzeit. Es gebe zahlreiche, sehr gute Bewerbungen. Am Ende werde die Gesellschafterversammlung entscheiden, so ein Ministeriumssprecher. Wer neuer Intendant oder Intendantin am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin wird, soll in den kommenden Wochen, spätestens bis zum Beginn der neuen Spielzeit feststehen.

"Beeindruckende Vorstellung" in Bremerhaven

In Bremerhaven konnte sich Lars Tietje unter 40 Bewerbern für den Intendantenposten durchsetzen. Bremerhavens Kulturdezernent Michael Frost sprach von einer beeindruckenden Vorstellung: "Ich freue mich, dass wir mit Lars Tietje einen hoch erfahrenen und künstlerisch ambitionierten Intendanten für das Stadttheater Bremerhaven gewinnen konnten." In den kommenden Monaten werde Tietje bereits in Bremerhaven tätig sein, um die Theaterspielzeit 2021/22 vorzubereiten, so Michael Frost weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2020 | 14:00 Uhr