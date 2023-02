Stand: 15.02.2023 09:50 Uhr "Maus"-Autor Art Spiegelman wird 75

Art Spiegelman wird heute 75 Jahre alt. Das bekannteste Werk des US-amerikanischen Cartoonisten und Comicautors ist "Maus", eine Graphic Novel über den Holocaust. Spiegelman erzählt darin von seinem Vater, dem polnischen Juden Władek Spiegelman, der mit seiner Frau Andzia Auschwitz überlebte. 1986 kam "Maus" als Buch heraus, wofür Spiegelman 1992 als erster Comic-Autor den Pulitzer-Preis bekam. Spiegelman, in Stockholm geboren und 1951 in die USA emigriert, gründete die Comic-Anthologie "Raw" und arbeitete unter anderem als Illustrator für den "New Yorker". | Sendebezug: | 15.02.2023 11:20 | NDR Kultur