Matthias Möhle neuer Präsident des Landesmusikrates Niedersachsen

Matthias Möhle ist neuer Präsident des Landesmusikrates Niedersachsen. Er folgt auf den hannoverschen Kirchenmusiker Lothar Mohn, wie der Verband mitteilte. Der SPD-Politiker, der von 2008 bis 2022 dem Niedersächsischen Landtag angehörte und zuletzt Vizepräsident des Landesparlaments war, kündigte an, sich auch in schwieriger werdenden Zeiten für ein breit gefächertes Musikleben in Niedersachsen einzusetzen. Der Landesmusikrat ist die Dachorganisation des Musiklebens in Niedersachsen.