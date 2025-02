Stand: 07.02.2025 12:11 Uhr Matthias Lilienthal wird Intendant der Berliner Volksbühne

Der Dramaturg Matthias Lilienthal wird Intendant der Berliner Volksbühne. Der 65-Jährige soll das Traditionshaus am Rosa-Luxemburg-Platz ab der Spielzeit 2026/2027 leiten, wie Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Freitag bekanntgab. Lilienthal folgt als Intendant auf Rene Pollesch, der vor fast einem Jahr im Alter von 61 Jahren gestorben war. Lilienthal war unter anderem Intendant der Münchner Kammerspiele, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Hebbel-Theater in Berlin. Unter dem langjährigen Volksbühnen-Intendanten Frank Castorf war der gebürtige Berliner in den 1990 Jahren zeitweise Chefdramaturg und stellvertretender Intendant. | Sendebezug: 07.02.2025 11:30 | NDR Kultur