Stand: 05.01.2024 08:21 Uhr "Mary Poppins"-Star Glynis Johns mit 100 Jahren gestorben

Im Oktober feierte die britische Schauspielerin Glynis Johns noch ihren 100. Geburtstag gefeiert, nun ist sie in ihrer Wahlheimat Los Angeles gestorben. Die Grammy- und Tony-Preisträgerin hat in rund 100 Filmen mitgespielt, ihre bekannteste Rolle war die der Winifred Banks im oscarprämierten Disney-Musical "Mary Poppins". Für ihre Rolle in dem Familiendrama "The Sundowners" wurde sie als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert. 1973 erhielt sie für die Rolle der Desiree Armfeldt in dem Broadway-Stück "A Little Night Music" einen Tony Award. | Sendebezug: | 05.01.2023 07:30 | NDR Kultur