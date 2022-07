Stand: 04.07.2022 07:35 Uhr Martin Walser übergibt Archiv ans Deutsche Literaturarchiv Marbach

Dieses Haus sei eine "Kirche des unterirdischen Himmels" - das hat Martin Walser mal über das Deutsche Literaturarchiv Marbach gesagt. Nun also ziehen seine Werke dort ein. Am Sonntag übergab der 94-jährige Schriftsteller feierlich seine Materialien als sogenannten Vorlass an das Literaturarchiv. Dazu gehören Entwürfe und Manuskripte seiner erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke sowie Übersetzungen und 75 Tagebücher, Walser seit 1958 führte. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach plant für 2027 - zum 100. Geburtstag Walsers - eine Ausstellung.