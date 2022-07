Stand: 24.07.2022 13:38 Uhr Marktkirche Hannover erinnert an Wiederaufbau vor 70 Jahren

Die Marktkirche St. Georgii et Jacobi in Hannover hat mit einem Festgottesdienst an ihren Wiederaufbau vor 70 Jahren erinnert. "In diesen Zeiten, in denen Bomben auf Menschen, Gebäude und Kirchen fallen, ist die Erinnerung an den Wiederaufbau ein starkes Zeichen der Hoffnung auf Frieden und Überwindung von Gewalt", so Marktkirchenpastor Marc Blessing. Die Kirche wurde 1943 durch Bombenangriffe zerstört und nach ihrem Wiederaufbau 1952 an die Gemeinde zurückgegeben. Sie ist die größte und wichtigste sowie eine der ältesten Kirchen Hannovers.