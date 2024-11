Stand: 28.11.2024 08:15 Uhr Margot Friedländer Preis für Verein akropolis e.V. in Burgwedel

Der Verein apropolis e.V. in Burgwedel (Landkreis Hannover) ist am Mittwochabend mit einem Margot Friedländer Preis 2024 geehrt worden. Der Verein, der deutschlandweit junge Menschen für Demokratie begeistern will, bekam den Hauptpreis, wie die Margot Friedländer Stiftung am Mittwoch mitteilte. Er leiste "herausragende Arbeit", indem er junge Leute in Workshops schule, Vorurteile und Fake News zu erkennen, "gegen Diskriminierung einzutreten und richtig zu streiten", so sie Friedländer Stiftung. Insgesamt wurden sechs Menschen bzw. Vereine ausgezeichnet. Die Stifterin Margot Friedländer selbst hat die Auszeichnungen in Berlin verliehen. | Sendebezug: 28.11.2024 09:30 | NDR Kultur