Stand: 04.05.2022 14:55 Uhr Marco Goecke erhält den Deutschen Tanzpreis 2022

Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke erhält gemeinsam mit dem freien Choreografen Christoph Winkler den Deutschen Tanzpreis 2022. Die Auszeichnung ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Mit der doppelten Verleihung des Deutschen Tanzpreises will die Jury bewusst zwei Künstler gemeinsam auszeichnen – einen der hauptsächlich an festen Häusern choreografiert und einen, der seine Arbeiten in der freien Szene realisiert. Darüberhinaus wird Reinhild Hoffmann mit einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und der Verein Aktion Tanz – Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V. für herausragende Entwicklungen in der Tanzvermittlung geehrt.