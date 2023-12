Stand: 07.12.2023 17:32 Uhr Mara-Cassens-Preis 2023 an Debüt-Autorin Dana Vowinckel

Die Berliner Autorin Dana Vowinckel erhält den mit 20.000 dotierten Mara-Cassens-Preis 2023 des Literaturhauses Hamburg für ihren Debütroman "Gewässer im Ziplock". Das Buch erzählt die Familiengeschichte der 15-jährigen Jüdin Margarita und ihres alleinerziehenden Vaters Avi. Vowinckel reflektiere darin die Vielfalt und Komplexität jüdischen Lebens in Deutschland oder in Auseinandersetzung mit Deutschland, teilte das Literaturhaus am Donnerstag mit. Der Preis wird am 10. Januar in Hamburg verliehen.