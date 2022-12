Stand: 13.12.2022 15:31 Uhr Mara-Cassens-Preis 2022 für Annika Büsing

Für ihren Roman "Nordstadt" wird Annika Büsing mit dem Mara-Cassens-Preis des Literaturhauses Hamburg ausgezeichnet. Mit 20.000 Euro ist es der höchstdotierte Preis für einen deutschsprachigen Debütroman. Das Erstlingswerk erzählt eine Liebesgeschichte über eine junge Bademeisterin und ein Schwimmer. Bei aller Dramatik vermittele der Roman einen schönen Blick auf die Welt - heißt es unter anderem in der Begründung der Jury. Das sei: zart und zugleich schnodderig, außerdem: große Poesie. Annika Büsing ist Lehrerin Deutsch und Religion an einem Gymnasium in Bochum. Der Mara-Cassens-Preis wird ihr am 11. Januar im Literaturhaus Hamburg überreicht.