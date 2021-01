"Manon" an der Staatsoper Hamburg: Am Sonntag im Livestream Stand: 22.01.2021 14:29 Uhr Lange war die Premiere der "Manon" an der Staatsoper Hamburg geplant. Trotz Corona findet sie statt und Sie können am Sonntag ab 18 Uhr im Stream live dabei sein.

In der Hauptrolle der Oper von Jules Massenet ist die dänisch-französische Sopranistin Elsa Dreisig zu erleben. Sie hat unter anderem bei den Salzburger Festspielen, in Covent Garden und Aix-en-Provence gespielt und ist dort bejubelt worden. In der "Manon"-Inszenierung von David Bösche an der Staatsoper Hamburg hat sie einen modernen Blick auf die Manon und sucht die starken Seiten an dieser Rolle. "Ich habe die Manon bereits in Zürich gespielt, dort war die Inszenierung sehr klassisch", sagt sie. "Ich probiere dieses Mal eine Spur moderner zu sein, weil die Oper einen männlichen Blickwinkel hat. Das wollte ich dieses Mal nicht zeigen." Manon sei in der Hamburger Inszenierung ganz "frisch und lustig", verstehe aber, dass die Welt nicht bereit sei für eine freie und intelligente Frau wie sie. "Sie muss entweder zu Hause bei den Kindern oder für den Genuss der Männer da sein.", schildert Dreisig. Als französische Muttersprachlerin fühlt sie sich in Massenets Oper ganz zu Hause.

"Manon": Eine Geschichte über die verschlungenen Pfade der Liebe

Die Oper erzählt die ergreifende Geschichte rund um Manon und den Chevalier Des Grieux, deren Liebe verschlungene Pfade finden muss. Doch als sie sich am Ende endlich wieder in den Armen halten, ist es zu spät - Manon stirbt in den Armen des Chevaliers.

Neben Elsa Dreisig sind Ioan Hotea als Chevalier Des Grieux und Dimitry Ivashchenko als desssen Vater, Graf des Grieux, zu erleben. Sébastien Rouland leitet den Chor der Hamburgischen Staatsoper und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Opernkonzert | 24.01.2021 | 18:00 Uhr