Stand: 09.05.2023 11:58 Uhr Malika Rabahallah wird 2024 Leiterin des Filmfest Hamburg

Die Produzentin Malika Rabahallah wird neue Leiterin des Filmfests Hamburg und tritt in die Fußstapfen von Albert Wiederspiel, der das Festival 20 Jahre lang leitete. Die langjährige Leiterin der Förderabteilung der MOIN Filmförderung übernimmt den Posten ab 1. Januar 2024, heißt es auf der Seite des Filmfests Hamburg. "Ich möchte alle Hamburgerinnen und Hamburger mit inspirierenden Filmen aus aller Welt und unvergesslichen Begegnungen begeistern. Mir persönlich liegen die Themen Diversität und Nachhaltigkeit sehr am Herzen", so Rabahallah.