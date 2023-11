Stand: 22.11.2023 07:23 Uhr Malerin Hermine Overbeck-Rohte wird mit Frauenort gewürdigt

Die Stadt Walsrode im Heidekreis und der Landesfrauenrat Niedersachsen würdigen Hermine Overbeck-Rohte mit dem 49. Frauenort in Niedersachsen. Die gebürtige Walsroderin (1869-1937) studierte an einer privaten Damenakademie Kunst, malte auch nach ihrer Heirat mit dem Maler Fritz Overbeck weiter und hinterließ ein Gesamtwerk von mehr als 200 Ölgemälden. Zu ihren Lebzeiten wurde sie vor allem als Ehefrau des Worpsweder Malers wahrgenommen. Der Landesfrauenrat wird am Freitag die Bewilligungsurkunde im Walsroder Stadtteil Altenboitzen übergeben.