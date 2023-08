Stand: 01.08.2023 13:40 Uhr Maler Konrad Klapheck mit 88 Jahren gestorben

Der Düsseldorfer Künstler Konrad Klapheck ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Klapheck wurde 1935 in Düsseldorf als Sohn eines Professors für Kunstgeschichte geboren. Er studierte an der dortigen Staatlichen Kunstakademie und war später dort selbst Professor. Klapheck malte häufig realistische Abbildungen von Maschinen und anderen technischen Geräten, hinter denen sich jedoch emotionale Abgründe verbargen. Häufig thematisierte er in seiner Kunst die Abgründe des Nationalsozialismus. Die Hamburger Kunsthalle widmete ihm bereits 1985 eine umfangreiche Werkschau. | Sendebezug: | 01.08.2023 13:30 | NDR Kultur