Stand: 31.12.2022 12:21 Uhr Malchin schlägt Feininger: Gemälde für 28.000 Euro versteigert

Den Spitzenwert in der Ahrenshooper Winterauktion am Freitag erzielte ein Vertreter der traditionellen Malerei aus Mecklenburg: Carl Malchin (1838-1923). Für das Ölgemälde "Auf dem Eis" aus dem Jahr 1916 erhielt ein Bieter bei 28.000 Euro den Zuschlag. Das 56 Zentimeter mal 1,14 Meter messende Bild sei das teuerste Kunstwerk der Auktion gewesen, so Auktionator Ronald Dämnig. Zuvor wechselte eine 16,5 mal 10,5 Zentimeter kleine Zeichnung von Lyonel Feininger (1871-1956) aus dem Jahr 1892 für 22.000 Euro den Besitzer.

| Sendebezug: | 31.12.2022 12:30 | NDR Kultur