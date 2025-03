Stand: 28.03.2025 09:12 Uhr Mahnwache: Jahrestag des Brandanschlags auf Oldenburger Synagoge

Zum Jahrestag des Brandanschlags auf die Oldenburger Synagoge hat ein Bürgerbündnis für Freitagabend zu einer Mahnwache aufgerufen. Am Freitagnachmittag 5. April 2024 vor dem Shabbat war ein Brandsatz gegen die Tür des jüdischen Gebetshauses in der Leo-Trepp-Straße geworfen worden. Die Mahnwache wird deshalb an einem Freitag abgehalten und nicht am genauen Jahrestag, hieß es vom Arbeitskreis Religionen Oldenburg. Das Feuer konnte von einem Hausmeisterteam eines benachbarten Gebäudes schnell gelöscht werden und richtete nur leichten Schaden an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat inzwischen einen tatverdächtigen Mann festgenommen.