Madsen zum ersten Mal an Spitze der Albumcharts

Die Indie-Band Madsen führt mit ihrem Album "Hollywood" die deutschen Albumcharts an und verdrängt damit "Hochkultur" von Samy Deluxe, welches auf Platz 53 zurückfiel. "Hollywood" ist das neunte Album der Band aus dem Wendland und erschien am 18. August. Damit ist die Band um die Brüder Johannes, Sascha und Sebastian erstmals in ihrer Geschichte an der Spitze der Album-Charts.