Stand: 29.06.2023 08:11 Uhr Madonna verschiebt Welttournee

Die Popsängerin Madonna muss ihre Welttournee nach einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation wegen einer schweren Infektion verschieben. Dies teilte ihr Management am Mittwoch mit. Madonna sei auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber noch in ärztlicher Behandlung. Die "Celebration"-Tournee umfasst mehr als 80 Konzerttermine, sollte ursprünglich im Juli in Kanada beginnen und die 64-jährige Sängerin im Herbst auch nach Deutschland führen, wo sie jeweils zwei Konzerte in Köln und Berlin geben sollte. | Sendebezug: | 29.06.2023 07:30 | NDR Kultur