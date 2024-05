Stand: 05.05.2024 06:56 Uhr Madonna begeistert Rio de Janeiro mit riesigem Gratis-Konzert

Zum Abschluss ihrer Welttournee hat US-Popstar Madonna am Samstag ein riesiges Gratis-Konzert in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro gegeben. Rund 1,5 Millionen Menschen kamen zu Madonnas größtem Auftritt in ihrer 40-jährigen Karriere. Die 65-Jährige schloss mit dem Konzert ihre "Celebration Tour" mit mehr als 80 Konzerten in Europa, den USA und Mexiko ab. Zu der Show am Copacabana-Strand sind die US-Musikerin und ihr Team nach Angaben ihrer Produktionsfirma mit drei Flugzeugen und 270 Tonnen Ausrüstung angereist. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. | Sendebezug: 03.05.2024 12:40 | NDR Kultur