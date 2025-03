Stand: 25.03.2025 07:03 Uhr Macher von "No Other Land" von Siedlern verletzt

Der Ko-Regisseur des Oscar-gekrönten Dokumentarfilms "No Other Land", Hamdan Ballal, ist im israelisch besetzten Westjordanland nach Berichten von Augenzeugen Opfer eines Angriffs jüdischer Siedler geworden. Er soll von einem Stein am Kopf getroffen worden sein. Anschließend hätten israelische Soldaten den verletzten palästinensischen Filmemacher aus einem Krankenwagen geholt und festgenommen, berichteten palästinensische Aktivisten und Beobachter. Über seinen Aufenthalt und Zustand wurde zunächst nichts bekannt. | Sendebezug: 25.03.2025 07:30 | NDR Kultur