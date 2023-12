Stand: 28.12.2023 07:02 Uhr MV: Wertvolle Barocktapete taucht in Garage wieder auf

Nach einer Kette glücklicher Zufälle ist eine jahrhundertealte Barocktapete des Schlosses Plüschow in einer Garage bei Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) wieder aufgetaucht. Der wertvolle Fund habe in Mecklenburg-Vorpommern Seltenheitswert, sagte Miro Zahra, Leiterin des Künstlerhauses Schloss Plüschow am Mittwoch. "Sie ist in einem sehr, sehr guten Zustand", sagte Zahra. Sie stamme aus der Entstehungszeit des 1763 erbauten Schlosses. Das Stück zeigt eine Fantasielandschaft mit üppigen Darstellungen von Bäumen, Pflanzen und Menschen in farbenfrohen Gewändern. Das Fragment soll mithilfe von Spenden restauriert werden.| Sendebezug: | 28.12.2023 08:55| NDR 1 Radio MV