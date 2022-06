Stand: 19.06.2022 10:41 Uhr MV-Tag 2023 findet in Neubrandenburg statt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in der Konzertkirche Neubrandenburg die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Bis zum 18. September sind an 60 Orten 141 Konzerte geplant. "Wir sind als Land sehr stolz auf unsere tolle Kulturlandschaft und auf unsere Festspiele", sagte Schwesig. Gleichzeitig kündigte sie an, dass der Mecklenburg-Vorpommern-Tag 2023 ebenfalls in Neubrandenburg stattfinden werde. Die Wahl für das größte Bürgerfest des Landes vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 fiel auf die Vier-Tore-Stadt, weil Neubrandenburg im kommenden Jahr 775-jähriges Bestehen feiert.