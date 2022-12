Stand: 06.12.2022 18:56 Uhr MV: Neuer Landeskulturrat berufen

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Landeskulturrat berufen. Das Gremium berate die Kulturministerin in anstehenden kulturpolitischen Fragestellungen, zu kulturellen Zielen und zu Förderschwerpunkten des Landes, wie das Kulturministerium in Schwerin mitteilte. Zudem entwickele der Kulturrat konzeptionelle Ideen für einzelne Kulturbereiche und berate in Angelegenheiten der Verleihung der Landeskulturpreise und unterstütze die Ausgestaltung jährlicher Landeskulturkonferenzen. | 06.12.2022 17:50 | NDR Kultur