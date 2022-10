Stand: 24.10.2022 08:43 Uhr MV: Kunstprojekt im Dorf Wietstock gestartet - Mosaikbild als Start

Mit Unterstützung von der Kulturstiftung des Bundes setzt das Dorf Wietstock (Vorpommern-Greifswald) ein Kunstprojekt für mehr dörfliches Miteinander um. Den Angaben zufolge wurde als erster Schritt ein sechs Quadratmeter großes Mosaikbild am Wochenende fertiggestellt. Es handelt sich um ein etwa drei Meter hohes, blau bis türkis gehaltenes Kunstwerk mit Tier- und Pflanzenmotiven auf Beton der Berlinerin Antje Majewski. Es versinnbildliche ein Selbstverständnis, in dem die Vielfalt der Lebensentwürfe und das Verhältnis zur Natur der Einwohner in Einklang gebracht werden. Das Projekt wird vom Bund mit 30.000 Euro gefördert. | Sendebezug: | 24.10.2022 19:00 | NDR 1 Radio MV