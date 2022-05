Stand: 24.05.2022 14:22 Uhr MTV vergibt Europe Music Awards nach zehn Jahren wieder in Deutschland

Der Musiksender MTV wird die Europe Music Awards (EMA) in diesem Jahr in Düsseldorf vergeben. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 13. November aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf übertragen, gaben MTV und D.live bekannt. "Nach zehn Jahren kehrt eines der größten globalen Musikevents nach Deutschland zurück," sagte Paramount-Manager Till Weidemüller. Zugleich werde damit 25 Jahre MTV Deutschland gefeiert. Musikfans in mehr als 170 Ländern werden das Event live im Fernsehen verfolgen können. Welche Stars im November auftreten werden, verrieten die Veranstalter noch nicht.