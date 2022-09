Stand: 06.09.2022 10:20 Uhr MKG zeigt große "Sesamstraßen"-Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum

Seit fast 50 Jahren flimmert die "Sesamstraße" bereits im deutschen Fernsehen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe nutzt das Anfang 2023 für eine große Sonderausstellung. Auf rund 700 Quadratmetern will das Museum seine Besucherinnen und Besucher in die Welt von Ernie und Bert, Elmo und dem Krümelmonster locken. Das Jubiläum am 8. Januar 2023 soll zudem schon vor der Sonderausstellung mit einem Familientag und vielen Aktionen im Museum gefeiert werden.