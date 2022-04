Stand: 20.04.2022 09:42 Uhr MHL-Präsident Rico Gubler geht nach Bern

Rico Gubler verlässt die Musikhochschule Lübeck (MHL) nach über achtjähriger Leitungstätigkeit, um sich neuen Aufgaben in Bern zu widmen. Der gelernte Jurist, Saxophonist und Komponist hatte sein Amt im März 2014 angetreten. Bis Ende Juli wird der 50jährige seine Amtsgeschäfte an der MHL weiterführen. Ab Februar 2023 übernimmt er die Leitung des Fachbereichs Musik an der Hochschule der Künste Bern. Bereits bei seiner Wiederwahl im November 2018 kündigte er an, die erreichten Ziele nun konsolidieren und für eine Nachfolge vorbereiten zu wollen.