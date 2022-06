Stand: 19.06.2022 08:41 Uhr Lyriker Ulrich Koch erhält Hölty-Preis der Stadt Hannover

Der Lyriker Ulrich Koch bekommt in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hölty-Preis der Stadt Hannover. Die Jury würdigte ihn als "lyrischen Desillusionierungskünstler". Gegen die Heilsversprechen der Philosophie und der Religionen setze er in seinen Gedichten eine "Bestandaufnahmen eines von Utopien entleerten Alltags, in dem immer neu ein Grund für die eigene Existenz gefunden werden muss". Der Hölty-Preis gilt als höchstdotierter Lyrik-Preis im deutschsprachigen Raum. Er erinnert in zweijährigem Rhythmus an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776). Die Auszeichnung soll am 22. September im Sprengel Museum an den Preisträger überreicht werden.