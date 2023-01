Stand: 09.01.2023 12:26 Uhr Lutz Seiler erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Der Schriftsteller Lutz Seiler wird mit dem diesjährigen Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung geehrt. Seine Werke zeugten von poetischer Sprachkraft und zeitpolitischer Intensität, so die Jury am Montag in Berlin. Die Auszeichnung wird am 2. Juli im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere vergeben. Seiler ist vor allem für seine Romane und Essays bekannt. Mit seinen Romanen "Kruso" (2014) und "Stern 111" (2020), die kurz vor und nach dem Mauerfall spielen, habe er der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur neue Impulse gegeben, heißt es. | Sendebezug: | 09.01.2022 12:20 | NDR Kultur