Stand: 12.01.2023 15:20 Uhr Lübecker Hansemuseum plant weiteren Umbau

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck setzt 2023 auf einen weiteren Umbau der Dauerausstellung und mehr digitale Angebote. Ab Februar soll der Ausstellungsraum "London" neu gestaltet werden. Das Museum soll währenddessen aber geöffnet bleinben, so Museumsleiterin Felicia Sternfeld bei der Vorstellung des Jahresprogramms. Eine neue App soll zudem der jüngeren Zielgruppe das Leben und Arbeiten der Hansekaufleute im Mittelalter näher bringen. Rund 94.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2022 in das Museum an der Untertrave. | 12.01.2023 14.25 Uhr | NDR Kultur