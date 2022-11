Stand: 25.11.2022 14:48 Uhr Lübecker Brahms-Institut erwirbt elf Briefe von Joseph Joachim

Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck (MHL) hat elf unbekannte Briefe von Joseph Joachim erworben. Sie erweitern die wertvolle Sammlung mit einem Schwerpunkt um den Geiger, Komponisten und Brahms-Freund. Zwischen 1875 und 1888 schrieb Joseph Joachim zwanzig Briefseiten in französischer Sprache an Jean-Théodore Radoux, belgischer Fagottist und Direktor des Konservatoriums in Liège. Seit 2018 sind die Briefübertragungen und Digitalisate des Komponisten über die Website des Instituts zugänglich.

