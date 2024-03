Stand: 11.03.2024 13:57 Uhr Lübeck: Gesamtes Orgelwerk von Bach in 14 Konzerten

Das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach (1685-1750) wird vom 21. März bis 31. Oktober in drei Lübecker Innenstadtkirchen aufgeführt. Der Orgelzyklus ist aufgeteilt auf 14 Konzerte im Dom, in St. Marien und St. Jakobi, wie der evangelische Kirchengemeindeverband Lübeck mitteilte. Neben den beiden Lübecker Kirchenmusikern Johannes Unger und Arvid Gast werden Künstler aus Japan, Frankreich, Dänemark, Belgien, Polen und ganz Deutschland erwartet. Das erste Konzert ist am 21. März, dem 339. Geburtstag von Johann Sebastian Bach, im Lübecker Dom zu hören. Weitere Konzerte folgen am 7. April im Dom und am 21. April in St. Jakobi. | Sendebezug: 11.03.2024 14:40 | NDR Kultur