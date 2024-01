Stand: 18.01.2024 12:28 Uhr Lübeck: Besucherrekord im Europäischen Hansemuseum

Das Europäische Hansemuseum in Lübeck hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Mit rund 122.000 Gästen sei 2023 das bislang erfolgreichste Jahr seit Eröffnung des Museums 2015 gewesen, sagte Museumsleiterin Felicia Sternfeld am Donnerstag in Lübeck. Als Publikumsmagnet habe sich die Sonderausstellung "Guter Stoff. Textile Welten von der Hansezeit bis heute" mit 24.000 Gästen erwiesen. Das Europäische Hansemuseum gibt Einblick in die 600 Jahre alte Geschichte des mittelalterlichen Städtebundes und seinen Einfluss bis heute. | Sendebezug: | 18.01.2023 14:15 | NDR 1 Welle Nord