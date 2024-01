Stand: 10.01.2024 12:07 Uhr Lübeck: Behzad Karim Khani gewinnt Buddenbrook-Preis

Der Schriftsteller und Journalist Behzad Karim Khani bekommt den Debütpreis des Lübecker Buddenbrookhauses. In seinem Debütroman "Hund, Wolf, Schakal" entwerfe Khani auf eindrückliche Weise die Lebenswege einer aus dem Iran geflohenen Familie in der deutschen Großstadt, wie die Lübecker Museen am Mittwoch mitteilten. Der Roman zeichne sich durch Khanis poetische Sprache aus, die das prekäre Milieu konterkariere, in dem sich die drei Protagonisten bewegten. Die Preisverleihung findet am 1. Februar ab 19.30 Uhr im Lübecker Rathaus statt. Khani wurde 1977 in Teheran geboren, seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Für seinen Roman erhielt er bereits den Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals. | Sendebezug: | 10.01.2023 12:30 | NDR Kultur