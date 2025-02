Stand: 13.02.2025 15:53 Uhr Lübeck: 400.000 Euro für die sieben Türme

Die Margot und Jürgen Wessel Stiftung und die Jürgen Wessel Verwaltungs-GmbH unterstützen das Lübecker Projekt "7Türme+" mit insgesamt 400.000 Euro. Die Mittel fließen in die Sanierung der Lübecker Innenstadtkirchen, wie der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mitteilte. Erste Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die in Gründung befindliche Stiftung "7Türme+" will sich für den Erhalt dieser Wahrzeichen einsetzen, unter dem Motto "Der Welt KULTUR und ERBE schenken". | Sendebezug: 13.02.2025 15:40 | NDR Kultur