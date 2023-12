Stand: 19.12.2023 12:30 Uhr "Luchs"-Preis: Jugendbuch des Jahres 2023 an Jugendroman "Weil"

Martin Muser erhält für seinen Jugendroman "Weil" den Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs 2023. Das teilten die Wochenzeitung "Die Zeit" und Radio Bremen am Dienstag mit. Der mit 8.000 Euro dotierte Preis wird am Vorabend der Buchmesse am 20. April 2024 in Leipzig verliehen. Er erzählt die Geschichte von fünf Berliner Jugendlichen, die aufs Land fahren, um für ihr Ethik-Abi zu lernen. Unterwegs nehmen sie einen jungen Anhalter mit, den sie jedoch wenig später an einer Tankstelle stehen lassen. "Martin Musers Roman ist ein Lehrstück über Angst, Mut und Gewalt. Er inszeniert ein raffiniertes Kammerspiel, in dem der Machtrausch der einen zur Ohnmacht der anderen wird", heißt es in der Begründung der Jury. Musers Kinderbuchdebüt "Kannawoniwasein" kam im August 2023 in die Kinos. | Sendebezug: | 19.12.2023 15:30 | NDR Kultur