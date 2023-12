Stand: 09.12.2023 10:13 Uhr "Love Story"-Star Ryan O'Neal mit 82 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Ryan O'Neal ist tot, teilte sein Sohn Patrick O'Neal am Freitag auf Instagram mit. Er würdigte seinen Vater als Hollywood-Legende, eine Todesursache nannte er nicht. Ryan O'Neal hatte 2012 über eine Erkrankung an Prostatakrebs gesprochen. 2001 war bei ihm Leukämie diagnostiziert worden. Durch "Love Story" war O'Neal 1970 über Nacht berühmt geworden. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere drehte O'Neal an der Seite von Barbra Streisand die Screwball-Komödie "Is' was, Doc?", mit Tochter Tatum "Paper Moon" und unter der Regie von Stanley Kubrick "Barry Lyndon".