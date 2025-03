Stand: 30.03.2025 09:56 Uhr London: Tate gibt NS-Raubkunst an Erben zurück

Die britische Kunstinstitution Tate gibt ein von den Nazis geraubtes Gemälde an die Erben des jüdisch-belgischen Sammlers Samuel Hartveld zurück. Das rund 370 Jahre alte Werk "Aeneas und seine Familie fliehen aus dem brennenden Troja" von Henry Gibbs war Teil von Hartvelds Sammlung, die er 1940 zurücklassen musste, als er aus Antwerpen floh. Die Nazis verkauften die Werke, Hartveld erhielt keinen Erlös. Einige seiner Kunstwerke haben seit 1940 mehrmals den Besitzer gewechselt und sollen sich in Galerien in ganz Europa befinden. | Sendebezug: 30.03.2025 10:15 | NDR Kultur