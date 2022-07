Stand: 01.07.2022 07:22 Uhr London Art Week zeigt Bronzeabguss von Beethoven-Maske

Der einzige bekannte Bronzeabguss einer Lebendmaske von Ludwig van Beethoven ist kommende Woche auf der London Art Week ausgestellt. Die Kunstgalerie Ben Elwes Fine Art zeigt das Werk des österreichischen Bildhauers Franz Klein vom 3. bis 8. Juli. Der Abguss der originalen Gipsmaske, die im Beethoven-Haus in Bonn zu sehen ist, entstand 1812, während der Komponist an seiner 7. und 8. Sinfonie arbeitete. Nach der Kunstschau will die Galerie das mehrfach kopierte und gemalte Werk verkaufen. In der Ausstellung wird zudem unter anderem ein Bronzeabguss der linken Hand von Frédéric Chopin gezeigt.