Stand: 24.05.2023 11:10 Uhr "Lodderbast"-Betreiber übernehmen Kino im Künstlerhaus Hannover

Mit 20 Cocktailsesseln als Kinositzen und 39 Quadratmetern war das "Lodderbast" in der Südstadt von Hannover das kleinste Kino Deutschlands. 2020 wurde es von einem Onlineportal zum beliebtesten Kino Deutschlands gekürt. In der Pandemie hat es sehr schnell auf Onlinestreaming umgestellt. Doch im letzten Sommer war Schluss. Johannes und Wiebke Thomsen gaben den Ort auf und gingen mit einem mobilen Kino auf Tour, derzeit noch in Süddeutschland und der Schweiz. Im August übernehmen die beiden das Kommunale Kino im Künstlerhaus in Hannover. | Sendebezug: | 24.05.2023 11:00 | NDR Kultur