Stand: 16.06.2023 11:08 Uhr Ljudmila Ulitzkaja erhält Günter-Grass-Preis

Die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja erhält heute in der Lübecker Stadtbibliothek den mit 10.000 Euro dotierten Günter-Grass-Preis der Hansestadt Lübeck. Ausgezeichnet wird sie für ihr Lebenswerk. Ulitzkaja erzähle "mit eindringlicher Beobachtungsgabe und oft bestürzender Leichtigkeit", begründete die Jury ihre Entscheidung. Die 1943 in Moskau geborene Autorin lebt seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Berlin und schreibt erzählende Prosa, Drehbücher, Hörspiele und Theaterstücke.



| Sendebezug: | 16.06.2023 09:40 | NDR Kultur