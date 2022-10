Stand: 08.10.2022 08:05 Uhr Liverpool wird 2023 Gastgeberstadt für den 67. Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr in der britischen Stadt Liverpool stattfinden. Das teilte der Schauspieler und TV-Moderator Graham Norton im Namen der BBC am Freitagabend in der "BBC One Show" mit. Als Datum wurde der 13. Mai festgelegt. Zuvor war auch noch die schottische Stadt Glasgow in der engeren Auswahl gewesen. Großbritannien springt 2023 als Gastgeberland des Eurovision Song Contests für die Ukraine ein. Damit wird der ESC bereits das neunte Mal in Großbritannien stattfinden, Liverpool ist allerdings zum ersten Mal Gastgeberstadt. | Sendebezug: | 08.10.2022 06:25 | NDR Kultur