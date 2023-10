Stand: 31.10.2023 08:36 Uhr Liv Ullmann wird zu Nordischen Filmtagen Lübeck erwartet

Am Mittwoch eröffnen die 65. Nordischen Filmtage Lübeck mit der schwedisch-dänischen Komödie "Together 99". Als besonderer Gast wird die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann in Lübeck erwartet. Sie werde etwa im Rahmen der Filmpreisnacht am 4. November den Preis für das beste Spielfilmdebüt übergeben, teilten die Veranstalter mit. Insgesamt konkurrieren 14 Spielfilme, 14 Dokumentarfilme, 23 Kurzfilme sowie 37 aktuelle Filme aus Schleswig-Holstein und Hamburg sowie 27 Kinder- und Jugendfilme um die Gunst des Publikums. | Sendebezug: | 31.01.2023 14:30 | NDR 1 Welle Nord