Stand: 24.04.2022 11:45 Uhr Literaturrat MV sucht Nachwuchsschriftstellerinnen und -schriftsteller

Dieses Jahr bietet der Literaturrat MV den "Schreibsommer 2022" für junge Autorinnen und Autoren bis einschließlich 30 Jahre aus Mecklenburg-Vorpommern an. Der Intensivkurs vom 12. bis 17. Juni findet in Prillwitz unter professioneller Anleitung statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten während des Workshops an ihren Texten und lernen den Umgang mit Verlagen und literarischen Institutionen. Außerdem ist die Vernetzung mit anderen Autoren ein Thema. Der "Schreibsommer 2022" wird vom Literaturrat MV und der Landesregierung finanziert. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2022.